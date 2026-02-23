Omicidio Pierina il giorno di Valeria L’avvocato denuncia | Intimidazioni prima dell’udienza

Rimini, 23 febbraio 2026 - È entrata mantenendo il silenzio e lasciando parlare i propri avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva e testimone chiave della giornata odierna, alla ripresa del processo in corte d’Assise (gremita) proprio contro il 35enne imputato per l’ omicidio di Pierina Paganelli. “Valeria può decidere fino all’ultimo istante se rendere dichiarazioni alla Corte oppure no” ha chiarito l’avvocato Chiara Rinaldi prima di varcare la soglia del Palazzo di Giustizia di Rimini. Valeria, infatti, sarà testimone assistito e può non rispondere alle domande del contraddittorio in quanto moglie dell’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

