Omicidio di Rogoredo le voci su Cinturrino e la portineria della compagna chiusa | Non si vedono più

Cinturrino e la portineria della sua compagna sono scomparsi dopo il presunto coinvolgimento nell’omicidio di Rogoredo. La chiusura delle due strutture avviene senza spiegazioni ufficiali e lascia molti senza risposte. Testimoni riferiscono di aver notato l’assenza di entrambi da giorni, mentre sui social circolano voci sulla loro possibile fuga. Un messaggio scritto a mano vicino all’ingresso mostra insulti rivolti a una donna e alimenta le speculazioni. La vicenda continua a sollevare domande.

Milano – Sul muro accanto al cancelletto d’ingresso, c’è la scritta a penna «Looca» seguita da un insulto a una donna. Difficile non associare quelle cinque lettere all’alias dell’assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino: Luca. Del resto, quello non è un condominio qualsiasi: ci lavora come portinaia la compagna del poliziotto quarantunenne. Presidio in piazzale Corvetto di amici e parenti in ricordo di Abderrahim Manosouri, spacciatore ucciso durante sparatoria a Rogoredo con Polizia MILANO, 31 GENNAIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA Dal 27 gennaio, il giorno successivo all’ omicidio di Abderrahim Mansouri, la grata scorrevole è blindata: gli abitanti non hanno visto entrare né uscire nessuno; sulla finestra restano due lettere non recapitate, proprio di fronte alle cassette postali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Omicidio Rogoredo, gli amici di Zack: “Cinturrino chiedeva 200 cento euro e 5 grammi di coca al giorno”Carmelo Cinturrino, accusato di aver chiesto 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno, avrebbe fatto questa richiesta a Zack, secondo alcuni amici dello spacciatore.

Rogoredo, le voci sul poliziotto indagato per l’omicidio di Mansouri: «Chiedeva il pizzo ai pusher»A Rogoredo, il caso di Carmelo Cinturrino si complica dopo che si sono diffuse voci su un possibile coinvolgimento nel tentativo di estorsione ai pusher.

Omicidio a Rogoredo, la Procura di Milano indaga su presunti scambi illeciti tra agenti e spacciatoriLe indagini sui fatti di Rogoredo si allargano: si punta a capire se ci siano riscontri nelle ipotesi di protezione ad alcuni spacciatori ... virgilio.it

Poliziotto indagato per omicidio a Rogoredo, la destra in retromarcia: Fare chiarezza senza scontiDa Piantedosi a Salvini e FdI si abbassano i toni dopo la svolta nell’inchiesta sull’uomo ucciso dall’agente al bosco della droga ... milano.repubblica.it

Omicidio Mansouri, nel palazzo dello spaccio del Serpico di Rogoredo: “Qui copriva i pusher” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Era il 29 gennaio, tre giorni dopo i fatti di Rogoredo. E a Dritto e Rovescio, il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, si scagliava contro i magistrati per aver osato indagare il poliziotto responsabile dell’omicidio e i suoi colleghi. “Questo si gira, gli pun - facebook.com facebook