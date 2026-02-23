Omicidio di Rob Reiner e della moglie il figlio Nick | Non li ho uccisi io

Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, ha dichiarato di non aver ucciso i genitori, accusato di averli feriti mortalmente con un coltello. La polizia ha trovato i corpi di Rob Reiner e della moglie Michelle Singer nella loro casa di Los Angeles, dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza. La sua difesa sostiene che non ci sono prove che lo colleghino all’omicidio e che la verità deve ancora emergere. La vicenda resta al centro dell’attenzione.

(Adnkronos) – "Non ho ucciso i mie genitori". Si è dichiarato non colpevole di due capi d'imputazione per omicidio di primo grado il figlio più giovane del regista Rob Reiner, celebre per il 'Harry ti presento Sally', e della fotografa Michelle Singer, uccisi a coltellate lo scorso 14 dicembre nella loro abitazione di Los Angeles. Nick Reiner, 32 anni, comparso oggi davanti alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles, rischia l'ergastolo o la pena di morte in base alle aggravanti contestate dall'accusa. L'udienza preliminare è stata fissata per il 29 aprile. L'imputato resta detenuto senza possibilità di cauzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

