Omicidio Bozzoli ecco perché l’operaio Oscar Maggi è stato assolto | le motivazioni che smontano il test del maialino

Oscar Maggi è stato assolto perché le prove raccolte in aula non hanno dimostrato la sua colpevolezza nel caso Bozzoli. La decisione deriva dal fatto che le testimonianze e gli elementi presentati non hanno confermato il suo coinvolgimento, smontando così il “test del maialino”. I giudici hanno sottolineato che non ci sono elementi sufficienti per condannarlo. La sentenza si basa su un’analisi approfondita delle evidenze raccolte durante le indagini.

© Ilgiorno.it - Omicidio Bozzoli, ecco perché l’operaio Oscar Maggi è stato assolto: le motivazioni che smontano il “test del maialino”

Brescia, 23 febbraio 2026 – "Anziché di ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Maggi sembra più corretto parlare di ragionevole certezza sulla sua innocenza". Così si esprime il gup di Brescia, Stefano Franchioni, nelle 118 pagine di motivazioni – rese pubbliche oggi – con cui lo scorso 17 dicembre ha assolto Oscar Maggi dall'accusa di concorso nell'omicidio di Mario Bozzoli. Il fulcro della decisione è la demolizione della cosiddetta "ipotesi del forno", considerata il principale cardine dell'impianto accusatorio, e che due anni fa aveva portato alla condanna all'ergastolo in via definitiva di Giacomo Bozzoli, nipote dell'imprenditore bresciano svanito nel nulla l'otto ottobre 2015. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Marcheno, omicidio di Mario Bozzoli: assolto Oscar MaggiOscar Maggi, ex operaio della fonderia di Marcheno, è stato assolto dall'accusa di omicidio volontario in concorso per la morte di Mario Bozzoli. Omicidio Bozzoli, assolto l’addetto ai forni Oscar Maggi. Avrva riattivato l’impianto dopo la fumata anomalaSi è concluso con l'assoluzione di Oscar Maggi il processo per l'omicidio di Mario Bozzoli, scomparso nel 2015 all'interno della sua azienda. Approfondimenti, notizie e discussioni Omicidio Bozzoli, ecco perché l’operaio Oscar Maggi è stato assolto: le motivazioni che smontano il test del maialinoMarcheno, la cosiddetta ipotesi del forno, cardine della condanna all’ergastolo inflitta al nipote della vittima, Giacomo Bozzoli, viene demolita dal gup che in 118 pagine motiva la sentenza di asso ... ilgiorno.it Omicidio Bozzoli, il Gup: «Certezza dell’innocenza di Maggi» x.com È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì ha sparato e ucciso un uomo di origini marocchine di 28 anni, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Impastato nel quartiere milanese di Rogoredo, durante un servizio di - facebook.com facebook