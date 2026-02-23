Omicidi Villa Pamphili la piccola Andromeda digiuna a lungo prima di essere uccisa | Strangolata con forza

Il medico legale ha spiegato che l'americano Francis Kaufmann ha commesso l’omicidio di Andromeda, una bambina di appena cinque anni, dopo averla tenuta senza cibo per lungo tempo. La causa di morte è stata il trauma cranico causato da una violenta aggressione. La testimonianza rivela dettagli inquietanti sulla brutalità dell’atto e sulla condizione di debolezza in cui si trovava la vittima prima dell’omicidio. La polizia sta indagando per fare piena luce sul caso.

Avrebbe tenuto a digiuno per diverse ore, forse per "interi giorni", la figlioletta di pochi mesi Francis Kaufmann, l'americano imputato per il duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Poi l'ha soffocata con tale forza da causarle un edema cerebrale. Lo ha raccontato, durante la sua testimonianza davanti alla prima Corte d'Assise di Roma, il medico legale Gerardo De Masi, anatomopatologo dell'ospedale capitolino Gemelli e parte del pool medico che ha compiuto le autopsie sui corpi della piccola Andromeda Ford e della madre Anastasia Trofimova., Una violenza inaudita, come dimostrano i segni di traumi sul capo della piccola di 81 centimetri e 9,6 chili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Processo delitti villa Pamphili: Anastasia e Andromeda strangolate. La bimba non mangiava da giorniSono state entrambe strangolate Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma, e la piccola non mangiava da giorni. Questo è emerso dalle tes ... msn.com

Omicidio Villa Pamphili: «La piccola Andromeda a digiuno da giorni, soffocata con tanta forza da causarle un edema cerebrale»La relazione dei medici legali sull'autopsia della bimba e di sua madre Anastasia, uccise a Villa Pamphili da Francis Kaufmann ... roma.corriere.it

