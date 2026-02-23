oltre un secolo di sviluppo industriale

Hitachi Rail, parte del gruppo giapponese fondato nel 1910, ha oltre un secolo di storia nell’industria ferroviaria. La causa di questa lunga esperienza risiede nella costante innovazione e nel forte impegno per migliorare i trasporti pubblici. L’azienda ha realizzato numerosi progetti di successo in tutto il mondo, come la modernizzazione di linee ferroviarie e lo sviluppo di treni ad alta velocità. La sua evoluzione continua a influenzare il settore dei trasporti in Italia.

QUESTA è una di quelle storie che arrivano da lontano. Hitachi Rail fa parte, infatti, del gruppo giapponese Hitachi, fondato nel 1910 da Namihei Odaira. Prima di fondare Hitachi, Odaira si occupava di tecnologia per la trasmissione ad alta tensione nella Tokyo Electric Light. Insoddisfatto di limitarsi a installare macchinari importati, Odaira decide di cambiare lavoro, passando a lavorare come responsabile del reparto ingegneria nella miniera di Hitachi. Ed è qui che Namihei Odaira, in qualità di responsabile del reparto ingegneria nella miniera di Hitachi, decide di sviluppare prodotti propri, credendo che "migliorare le capacità tecnologiche senza dipendere dalla tecnologia estera avrebbe portato allo sviluppo del Giappone e reso la vita delle persone più comoda e appagante". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il secolo d’oro di Unoaerre. L’azienda che ha cambiato la storia industriale della cittàIl secolo d’oro di Unoaerre rappresenta un capitolo fondamentale nella storia industriale e culturale di Arezzo.

Leggi anche: Matera: alla ricerca di un gestore per l’aviosuperficie Mattei Consorzio per lo sviluppo industriale

How the Self Help Industry Got It Wrong

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pio Cesare: oltre un secolo di storia da custodire; Un secolo di guerra chimica: le evidenti ragioni di un divieto globale; Brescia, oltre un secolo di storia tra sfide e traguardi: Confagricoltura celebra i 110 anni; La Tifernate compie 100 anni, un secolo di libri in piazza Matteotti.

Oltre un secolo di sviluppo industrialeQUESTA è una di quelle storie che arrivano da lontano. Hitachi Rail fa parte, infatti, del gruppo giapponese Hitachi, ... msn.com

Basilica di San Marco, nuovi organi dopo oltre un secolo: progetto da tre milioni. «Investimento culturale e spirituale»Nuova luce anche per i mosaici, il patriarca Francesco Moraglia: «L’organo aiuta a pregare, non è solo uno strumento musicale ma un ministero, un servizio alla bellezza, è il re degli strumenti per la ... corrieredelveneto.corriere.it

Artemis II scalda i motori: dopo oltre mezzo secolo la missione porterà quattro astronauti in volo attorno alla Luna - facebook.com facebook