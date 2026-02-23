Oltre novant’anni di esperienza | l’officina familiare di Persichini cresce ancora

L’officina familiare Persichini, attiva dal 1929, ha festeggiato oltre novant’anni di attività grazie alla passione di Giacomo e Maria Beatrice. La crescita continua, alimentata dalla cura nella riparazione e dalla fedeltà dei clienti storici. La loro esperienza si combina con tecnologie moderne, mantenendo vivo il rapporto di fiducia con la comunità di Perugia. La strada avanti resta lunga, e la famiglia Persichini la percorre con determinazione.

"Dal 1929 facciamo strada insieme". Lo sanno bene i fratelli Giacomo e Maria Beatrice, a capo dell’azienda Persichini gomme di Perugia. Lo slogan coniato dal nonno, non li ha più abbandonati e tutt’ora li guida. Lo stabilimento è in via Settevalli, l’area industrializzata e operosa della città, dove a breve arriverà anche la linea del Brt, il sistema di trasporto pubblico su autobus che viaggia sulla corsia preferenziale. "Siamo a Perugia da più di novant’anni. La nostra azienda (fondata dal nonno e poi portata avanti da nostro padre Gianni) è a conduzione familiare. Abbiamo sette dipendenti in officina – raccontano Giacomo e Maria Beatrice – e offriamo un’ampia gamma di servizi per l’automobile e anche per le due ruote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

