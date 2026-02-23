Olimpiadi quanto costano al Coni le 30 medaglie dell' Italia

Il Coni deve pagare 6 milioni e 570 mila euro per le 30 medaglie vinte dall’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026, un costo che deriva dal bonus previsto per ogni medaglia d’oro, d’argento e di bronzo. La cifra rappresenta un record storico, con un incremento rispetto alle edizioni precedenti. La ripartizione di questa somma si basa sui premi assegnati agli atleti per ogni medaglia conquistata. Il pagamento sarà effettuato nei prossimi mesi.

I riconoscimenti pecuniari senza tasse grazie alla Legge di Bilancio 2025. Fontana, Brignone e Lollobrigida le più premiate Trenta medaglie, un record storico per l’Italia ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, e un conto da 6 milioni e 570mila euro per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano: è questa la cifra che il Coni dovrà versare agli atleti azzurri saliti sul podio nell’edizione casalinga delle Olimpiadi. Una somma calcolata al lordo, ma che per la prima volta sarà esentasse grazie alla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto la non applicazione dell’Irpef e delle relative addizionali sui premi olimpici. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: quanto oro c'è nelle medaglie e quanto costano davveroLe medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono al centro di molte curiosità.

Milano-Cortina 2026: quanto costano le Olimpiadi e quanto rendono all’Italia#Milano-Cortina 2026 || Mentre si avvicinano le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, cresce anche la preoccupazione sui costi che l’Italia dovrà sostenere.

