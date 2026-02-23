Olimpiadi Milano-Cortina | Belluno chiede risarcimenti per lo sci

Belluno chiede risarcimenti per lo sci dopo che i costi sono aumentati e i ricavi sono diminuiti a causa delle Olimpiadi Milano-Cortina. La richiesta deriva dagli effetti della manifestazione, che ha portato a una riduzione delle presenze turistiche e a maggiori spese di gestione. Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno per spingere il Governo a valutare le compensazioni necessarie. La questione riguarda le imprese locali e il futuro del settore.

Sommario. Fratelli d'Italia presenta un ordine del giorno per impegnare il Governo a valutare compensazioni per il settore sciistico di Belluno, colpito dai costi e dai mancati ricavi durante le Olimpiadi Milano-Cortina. La consigliera regionale Silvia Calligaro sottolinea l'importanza di riconoscere il lavoro degli operatori locali. L'ordine del giorno che potrebbe cambiare le sorti della montagna bellunese. Il 23 febbraio 2026, mentre le Paralimpiadi di Milano-Cortina sono ancora in corso, il deputato Marco Osnato di Fratelli d'Italia ha depositato un ordine del giorno che potrebbe avere ripercussioni significative per l'economia locale.