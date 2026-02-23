Olimpiadi Milano-Cortina agli organizzatori conferito l' ordine d' argento del Cio

Il Comitato Olimpico Internazionale ha premiato gli organizzatori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con l’ordine d’argento, riconoscendo il successo nella gestione dell’evento. La decisione arriva dopo che le gare si sono concluse con un record di partecipanti e un grande afflusso di pubblico. Gli organizzatori hanno coordinato con efficienza le competizioni e le cerimonie, garantendo il buon svolgimento della manifestazione. Il premio rappresenta un segnale di apprezzamento per il loro impegno.

Con la fine delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 il Cio (Comitato olimpico internazionale) ha conferito l'ordine olimpico in argento agli organizzatori dell'evento. Il riconoscimento è stato consegnato oggi, lunedì 23 febbraio, all'hotel Westin Palace. Per Fontana è stato “un onore, un riconoscimento importante che interpreto come un premio a tutti i lombardi e a chi, a vario titolo, ha contribuito a raggiungere quello che ho già definito l'avverarsi di un sogno”. Il governatore non ha dimenticato di citare i 18mila volontari che hanno contribuito ad animare i Giochi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026, il Presidente Zaia riceve l'Ordine Olimpico d'Argento del CIOIl Presidente Zaia riceve l’Ordine Olimpico d’Argento per aver promosso con successo le infrastrutture di Milano-Cortina 2026.

Regione e Comune di Milano premiati dal Cio: cos’è l’Ordine olimpico in argentoIl Cio ha assegnato l’Ordine olimpico in argento alla Regione Lombardia e a Milano per il contributo dato durante le Olimpiadi invernali.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

