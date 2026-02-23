Olimpiadi Milano Cortina 2026 affare da 5,3 miliardi | 36mila posti di lavoro e Pil Milano +1,7%

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 hanno generato un investimento di 5,3 miliardi di euro, spinta dalla richiesta di infrastrutture e alloggi. Questa grande operazione ha creato 36.000 posti di lavoro e contribuito a far crescere il Pil di Milano dello 0,7%. L’organizzazione di questo evento ha coinvolto aziende locali e ha stimolato l’indotto turistico, portando un notevole impulso alle attività economiche del territorio. La preparazione prosegue con nuovi cantieri e progetti.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato per l'Italia non solo un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, ma anche un'occasione di crescita economica. Le stime parlano di 5,3 miliardi di euro di ricavi complessivi generati sui territori interessati dall'evento. A questi si aggiunge un incremento del gettito fiscale compreso tra 500 e 600 milioni di euro. Il sistema economico coinvolto include turismo, servizi, trasporti, ristorazione, commercio e filiera industriale collegata alle infrastrutture e agli impianti sportivi. Per il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, devono essere considerati anche altri elementi che contribuiscono alla dimensione economica dell'evento come i biglietti venduti (oltre un milione e 300mila e l'impatto sulla città di Milano (il cui Pil, nel complesso, segna un +1,7%). Secondo le analisi di Università Bocconi e Ca' Foscari, l'evento Milano-Cortina 2026 genererà circa 36 mila posti di lavoro.