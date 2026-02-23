Olimpiadi l’atleta vince l’oro e poi riceve la terribile notizia | Lei è morta

Eileen Gu ha conquistato l’oro nell’halfpipe di sci freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026, ma subito dopo ha ricevuto una notizia sconvolgente: una persona cara in famiglia è venuta a mancare. La campionessa ha spiegato di aver appreso la perdita poco prima della conferenza stampa, tra lacrime e emozioni. La vittoria si mescola alla tristezza, lasciando un segno indelebile nella sua mente. La notizia si diffonde tra tifosi e addetti ai lavori.

La vittoria dell’ oro olimpico si è accompagnata a una notizia personale dolorosa. Dopo il successo nell’ halfpipe di sci freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026, Eileen Gu ha comunicato in conferenza stampa di aver appreso poco prima la morte di una persona cara in famiglia. L’atleta è arrivata in ritardo all’incontro con i media e ha spiegato che il motivo era legato alla notizia ricevuta pochi istanti prima. Durante l’intervento, Gu è apparsa visibilmente provata. Le sue lacrime, ha chiarito, non erano connesse al risultato sportivo, ma al lutto che ha segnato la giornata della gara. Conferenza stampa al Livigno Snow Park: l’annuncio di Eileen Gu. 🔗 Leggi su Tvzap.it

