Olimpiadi la chiusura in un' Arena stile tricolore | il trionfo dello sport e del Nordest

VERONA - Quattro anni e due giorni fa a Pechino c'era Arianna Fontana, esultante per i tre podi, che indossava il tricolore, mentre il sindaco di Milano Beppe Sala e quello di Cortina, che all'epoca era Giampietro Ghedina, tutti e due con la mascherina anti-Covid, sventolavano la bandiera olimpica. Avevano ricevuto il vessillo a cinque cerchi dal presidente del Cio Thomas Bach. Era il Flag Handover, il passaggio di consegne dalla Cina all'Italia, da Beijing 2022 a Milano Cortina 2026. Tutto doveva ancora iniziare. Tutto adesso è finito. Quattro anni e due giorni dopo Pechino 2022 è l'Italia, all'Arena di Verona (che all'inizio sembra mezza vuota ma in realtà le gradinate sgombre sono per i

Prima pagina Corriere dello Sport: “Olimpiadi, una lezione di stile”La Prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con un focus sulle Olimpiadi, definendole una vera e propria lezione di stile.

All'Arena di Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi. Issato il tricolore, e...All'Arena di Verona, il palco della cerimonia di chiusura dei giochi si estende ora sull'intera superficie del parterre, creando un effetto visivo che richiama le increspature di una goccia d'acqua.

Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s