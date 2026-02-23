Olimpiadi invernali vince l’Oro e subito dopo riceve la notizia più brutta | Scusate è morta

Un'atleta ha conquistato l’oro alle Olimpiadi invernali, ma subito dopo ha ricevuto la tragica notizia della morte di una persona cara. La vittoria ha riempito di gioia il pubblico, mentre la comunicazione improvvisa ha cambiato il volto della cerimonia. La notizia ha attraversato lo stadio, lasciando tutti senza parole. La figura dell’atleta, ancora in lacrime, si è ritirata velocemente dal podio, mentre il suo team cercava di confortarla. La competizione si interrompe, lasciando spazio a un dolore improvviso.

Le luci si sono spente lentamente sul cielo delle Dolomiti, mentre l’ultima notte dei Giochi ha consegnato all’Italia e al mondo l’immagine di un’Olimpiade destinata a restare nella memoria collettiva. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha celebrato due settimane di sport, passione e storie capaci di unire popoli e generazioni, suggellando un’edizione che ha trasformato le montagne e le città ospitanti in un palcoscenico globale. >> Manuel Bortuzzo ha perso la testa per lei, presenta la nuova e bellissima fidanzata: chi è L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: bandiere che sventolano, atleti abbracciati al centro dello stadio, sorrisi e lacrime che si confondono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Olimpiadi, l’atleta vince l’oro e poi riceve la terribile notizia: “Lei è morta”Eileen Gu ha conquistato l’oro nell’halfpipe di sci freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026, ma subito dopo ha ricevuto una notizia sconvolgente: una persona cara in famiglia è venuta a mancare.

Eileen Gu dopo l’oro alle Olimpiadi: “Scusate il ritardo. Ho appena scoperto che mia nonna è morta”Eileen Gu ha vinto l’oro nell’halfpipe alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e ha comunicato la perdita della nonna, che le era molto vicina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lucas Pinheiro Braathen oro in gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Risultati sci oggi; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Vince il modello diffuso: sulla stessa scia le Olimpiadi invernali del 2030; Short track: l'Italia vince il bronzo nella staffetta maschile alle Olimpiadi • Risultati Milano Cortina 2026 oggi.

Olimpiadi invernali, Shiffrin vince lo slalom speciale femminile di sciL'americana Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom olimpico di Cortina d'Ampezzo davanti a Camille Rast e ad Anna Swenn Larsson. L'americana va a medaglia per la prima volta dopo otto gare olimpiche a vu ... sport.sky.it

Milano Cortina, il dolore di Eileen Gu: vince l’oro olimpico, poi scopre di aver perso la nonna(Adnkronos) – Eileen Gu ha chiuso con un oro le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La regina del freestyle ha conquistato oggi, domenica 22 febbraio, la sua sesta medaglia olimpica, salendo s ... msn.com

DIRETTA Milano-Cortina 2026, la cerimonia di chiusura nel segno della bellezza, dell’opera e dello sport Arena di Verona Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-cerimonia-di-chi - facebook.com facebook

All'Arena di #Verona la cerimonia di chiusura #Olimpiadi invernali #MilanoCortina2026. "Beauty in action", ovvero "Bellezza in azione", l'evento che unisce danza, musica e architettura. E' la prima volta che una cerimonia olimpica si svolge dentro un monume x.com