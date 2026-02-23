Olimpiadi invernali il toscano del bob a 25 centesimi dal podio Eric ringrazia Peccioli Vi racconterò la sfida
Il bobista toscano si avvicina al podio di appena 25 centesimi di secondo, dopo aver affrontato un percorso difficile. La sua gara sulla pista “Eugenio Monti” ha mostrato determinazione e velocità, nonostante la delusione di un risultato stretto. L’atleta ringrazia il suo team e il tecnico Peccioli, pronto a raccontare le sfide affrontate durante la competizione. La corsa si è conclusa con un risultato che lascia ancora spazio a speranze e miglioramenti.
Peccioli, 23 febbraio 2026 – Il ghiaccio della pista “ Eugenio Monti” restituisce un verdetto che profuma di storia, anche senza il luccichio di una medaglia. Per il bob a 4 azzurro, e per la comunità di Peccioli, il quinto posto ottenuto ieri alle Olimpiadi di Milano Cortina rappresenta molto più di un piazzamento: è il miglior risultato dell’Italia in questa disciplina dal 1972 a oggi. Eric Fantazzini, il bobbista pecciolese di 31 anni che ha trasformato la sua potenza in velocità pura, ha lottato centimetro dopo centimetro, curva dopo curva. Insieme ai compagni d’equipaggio, ha mantenuto il fiato sul collo dei giganti del bob mondiale fino all’ultimo istante, chiudendo a soli 25 centesimi dal bronzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Peccioli sale sul bob di Eric Fantazzini, il borgo si ferma per le OlimpiadiIl borgo di Peccioli si anima con l’arrivo di Eric Fantazzini, che gareggia nel bob alle Olimpiadi invernali.
Milano-Cortina: da Peccioli alle Olimpiadi sulla pista del bob a 4Questa mattina il via ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è acceso con la cerimonia allo stadio San Siro.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, il toscano del bob a 25 centesimi dal podio. Eric ringrazia Peccioli, Vi racconterò la sfida; Alle Olimpiadi Francis Ceccarelli, filippino dal cuore italiano: Toscano doc, mi ispiro a Totti; CASA TOSCANA A MILANO-CORTINA 2026: CULTURA E BENESSERE NEL CUORE DELLE OLIMPIADI; IL MEGLIO DELLA CUCINA TOSCANA ALLE TERME DE MONTEL DI MILANO.
Il contributo Toscano alle Olimpiadi invernaliAi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 c’è un pezzo di Toscana che lavora dietro le quinte. È la Toscana del volontariato delle Misericordie e della sanità, che garantisce sicurezza, assi ... toscanaoggi.it
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Siamo molto felici e non sentiamo neanche la stanchezza quando le cose vanno bene. Arriviamo adesso dalla sessione del Cio che era rimasta aperta. C'è stata una standing ovation, che persone che hann ... tg24.sky.it
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si chiudono all’Arena di Verona. Sono stati giorni di sfide straordinarie, di lacrime, gioia e orgoglio. Da Milano, passando dalla Valtellina al Trentino-Alto Adige, fino alle vette di Cortina d'Ampezzo, l’Italia ha mo - facebook.com facebook
Quanto dolore la cerimonia delle olimpiadi invernali #cerimoniadichiusura x.com