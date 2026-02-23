Olimpiadi invernali il toscano del bob a 25 centesimi dal podio Eric ringrazia Peccioli Vi racconterò la sfida

Il bobista toscano si avvicina al podio di appena 25 centesimi di secondo, dopo aver affrontato un percorso difficile. La sua gara sulla pista “Eugenio Monti” ha mostrato determinazione e velocità, nonostante la delusione di un risultato stretto. L’atleta ringrazia il suo team e il tecnico Peccioli, pronto a raccontare le sfide affrontate durante la competizione. La corsa si è conclusa con un risultato che lascia ancora spazio a speranze e miglioramenti.