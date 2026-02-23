Olimpiadi ecco il pagellone tricolore | Fede Lollo e Arianna super qualche delusione

Fede, Lollo e Arianna ottengono ottimi risultati durante le Olimpiadi, a seguito di allenamenti intensi e sacrifici. La cerimonia di chiusura all’Arena di Verona ha segnato il termine di due settimane ricche di emozioni e sfide per gli atleti italiani. Le loro performance hanno portato numerose medaglie e momenti di successo. La squadra nazionale si prepara ora a migliorare ulteriormente per le future competizioni.

© Ilgiornale.it - Olimpiadi, ecco il pagellone tricolore: Fede, Lollo e Arianna super, qualche delusione

Con la splendida cerimonia all’Arena di Verona, l’Italia chiude le due settimane olimpiche con tante memorie ed un medagliere che trabocca di medaglie. Aver mancato il terzo posto dietro alle inarrivabili Norvegia e Stati Uniti è stato uno smacco ma solo gli inguaribili ottimisti avrebbero preventivato 30 medaglie di cui 10 del metallo più pregiato alla vigilia. Le Olimpiadi di casa, le prime distribuite in un’area enorme, tanto criticate per i costi ed i ritardi, sono filate con la precisione di un cronometro, regalando ai tifosi azzurri giornate indimenticabili. Non tutto, però, è andato per il meglio: se alcuni atleti hanno fatto imprese incredibili, altri non hanno retto alla pressione di giocare in casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Olimpiadi, Arianna Fontana riceve il Tricolore al QuirinaleAlle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha ricevuto il Tricolore dal Presidente Mattarella nel Salone dei Corazzieri al Quirinale. Olimpiadi, occhi su staffetta e Arianna Fontana nello short track. Delusione per Lollobrigida, Giacomel si ritira dal biathlon per un maloreFrancesca Lollobrigida non riesce a ripetere i successi precedenti e termina al tredicesimo posto nei 1500 metri di short track. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Milano Cortina, pagelle top e flop: Brignone e Fontana da leggenda (10), Goggia delude (6), Constantini solo bronzo (6); Milano Cortina, pagelle: Brignone e Fontana da leggenda (10), Goggia delude (6), Constantini 'solo' bronzo (6); Il pagellone degli eroi Azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: una edizione memorabile. Milano Cortina, il pagellone: Brignone 10, oltre l'impossibile. Vinatzer 4, il perdente ora non molliLe sei perle da record di Klaebo, le risposte di Eileen Gu, il casco di Heraskevych, la rabbia di papà Malinin: ecco i voti ai protagonisti dell’Olimpiade italiana ... msn.com Il pagellone degli eroi Azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: una edizione memorabileGiochi memorabili per l'Italia, che raggiunge le 30 medaglie. Ecco le pagelle dei protagonisti ... msn.com Il doppio oro della Brignone, il fondista dei record Klaebo, la spedizione azzurra da sballo con trenta medaglie e Cortina che si fa splendida per i Giochi battendo Milano: in ordine alfabetico, i nostri voti alle Olimpiadi invernali - facebook.com facebook