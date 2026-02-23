Olimpiadi Arianna Fontana | Abbiamo creduto e sognato insieme

Arianna Fontana ha ottenuto un record storico alle Olimpiadi, portando a casa un totale di 14 medaglie. La sua costanza e determinazione hanno contribuito a consolidare il suo ruolo di atleta più premiata in Italia, superando ogni aspettativa. Durante le competizioni, ha dimostrato grande tenacia, spesso conquistando medaglie anche in momenti critici. La sua vittoria più recente ha impressionato gli appassionati di sport di tutto il paese. La sua carriera continua a ispirare molte giovani promesse dello sport italiano.

La campionessa di Polaggia ha avuto l'onore, durante la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, di spegnere la fiamma olimpica Un altro carico di emozioni uniche che proprio Arianna Fontana ha poi provato a sintetizzare e raccontare attraverso i suoi profili social ufficiali. “Ieri sera si sono chiuse ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Finita la cerimonia, sono tornata subito a casa in macchina e sono andata a dormire - ha scritto la campionessa di Polaggia -. Mi sono svegliata stamattina ed è stato allora che ho capito: ho avuto l’ONORE di spegnere la fiamma olimpica a CASA. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Milano-Cortina, Arianna fontana in pista per l'Asst Valtellina e Alto Lario: "Prevenire per vincere insieme"Arianna Fontana si allena in pista con altri atleti per sensibilizzare sulla prevenzione.

Olimpiadi, Mattarella chiama Arianna FontanaIl presidente Mattarella ha telefonato ad Arianna Fontana per congratularsi con lei dopo la gara alle Olimpiadi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Milano Cortina: amarezza per Arianna Fontana: niente podio, bronzo da staffetta azzurri short track; Short track: Arianna Fontana alla guida delle azzurre per la staffetta 3000m • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi, Arianna Fontana: 'Le 14 medaglie frutto di 20 anni di lavoro'. VIDEO; Arianna Fontana: Avevo un problema alla lama in finale. Mio marito mi ha detto ‘come hai fatto a non cadere?’.

Protagonisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: dalle nostre Brignone, Lollobrigida e Fontana, ai fenomeni Klaebo e MalininProtagonisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: dalle nostre Brignone, Lollobrigida e Fontana, ai fenomeni Klaebo e Malinin ... mam-e.it

Arianna 14, la numero 1. Nessuno come Fontana. L’argento con la staffetta e il sorpasso a MangiarottiShort track, arriva il record grazie alle compagne Sighel, Confortola e Betti La premier Meloni: Che emozione. Buonfiglio: Vogliamo i Giochi a Roma. sport.quotidiano.net

«Mercoledì saranno con noi all'Ariston per parlarci delle Olimpiadi di Milano-Cortina Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano - facebook.com facebook

«Mercoledì saranno con noi all'Ariston per parlarci delle Olimpiadi di Milano-Cortina Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano x.com