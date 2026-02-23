Olimpiadi Arianna Fontana | Abbiamo creduto e sognato insieme

La campionessa di Polaggia ha avuto l'onore, durante la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, di spegnere la fiamma olimpica Un altro carico di emozioni uniche che proprio Arianna Fontana ha poi provato a sintetizzare e raccontare attraverso i suoi profili social ufficiali. “Ieri sera si sono chiuse ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Finita la cerimonia, sono tornata subito a casa in macchina e sono andata a dormire - ha scritto la campionessa di Polaggia -. Mi sono svegliata stamattina ed è stato allora che ho capito: ho avuto l’ONORE di spegnere la fiamma olimpica a CASA. Quando abbiamo vinto la candidatura Olimpica ha significato più che sport. Significava orgoglio. Unità. Fede. E per me personalmente significava fiducia. Durante queste Olimpiadi, la parte più forte, più bella, emozionante, non è stata una singola cerimonia o un momento: è stato sentire un intero Paese unito attraverso gli alti e bassi di ogni gara o partita. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

