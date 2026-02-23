Olimpiadi a Roma a volte ritornano | il piano per il 2040 che mette in crisi il campo largo

Il piano per le Olimpiadi del 2040 ha riacceso le discussioni a Roma, lasciando incertezza sul futuro dello stadio in zona EUR. La decisione di proporre questa candidatura ha suscitato molte opposizioni tra cittadini e amministratori, preoccupati per i costi e i rischi di sovraccaricare l’area. Le consultazioni pubbliche hanno evidenziato divisioni e dubbi sulla realizzabilità di un evento così grande. La proposta continua a dividersi tra entusiasmo e timori.

Gualtieri punta al 2036 o 2040, Rocca stuzzica: "E come si fa con il M5S che bocciò le Olimpiadi del 2024?". Ma dal gruppo capitolino gettano acqua sul fuoco: "Prematuro parlarne" Quando, nel 2016, l'assemblea capitolina approvò una mozione che bocciava definitivamente la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, la maggioranza era composta dal M5S. All'opposizione, il Pd gridò allo scandalo, sottolineando la pessima figura mondiale fatta dalla Capitale. Mentre non si sconvolse più di tanto Sinistra Italiana con Stefano Fassina, che da parlamentare prima e da consigliere poi, chiedeva a gran voce un referendum, sempre bocciato. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: La Bce blocca il maxi-prestito all’Ucraina. Lo stop che mette in crisi il piano europeo sugli asset russi Roma 2040: Olimpiadi, nuovo sprint dopo il flop del 2024.Roma 2040 si avvicina come possibile sede olimpica, dopo il fallimento delle candidature del 2024. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Olimpiadi a Roma, il sostegno del Coni e la concorrenza di Venezia e Budapest; Olimpiadi estive, l’Italia guarda al 2040 e pensa a Roma; Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i Giochi; Olimpiadi 2036 o 2040 a Roma, il sindaco Gualtieri lancia la candidatura: Pronti. Olimpiadi a Roma: ora Gualtieri s’offre e il M5S s’arrabbiaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Olimpiadi a Roma: ora Gualtieri s’offre e il M5S s’arrabbia pubblicato il 23 Febbraio 2026 a firma di Luca De Carolis ... ilfattoquotidiano.it Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i GiochiIl Sindaco si è detto pronto a lanciare la corsa della Capitale, con due date possibili: 2036 o 2040. Malagò: Meglio la seconda, ma prematuro parlarne ... romatoday.it Quelli che non volevano l’Expo, quelli che non volevano le olimpiadi invernali, quelli che non vogliono le olimpiadi a Roma, oh yes… x.com Fuori dal coro. . 50 vigili urbani di #Roma in trasferta a #Cortina per le Olimpiadi. Il servizio di @far_1985 a #Fuoridalcoro - facebook.com facebook