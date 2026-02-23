Olimpiadi 2036 al Garda | priorità a ambiente e traffico prima

Una decisione recente ha escluso il Lago di Garda dalle Olimpiadi 2036, perché le autorità vogliono prima risolvere i problemi di traffico e ambiente. La priorità rimane migliorare le strade e ridurre l’inquinamento nella zona. Le comunità locali chiedono interventi concreti prima di pensare a grandi eventi sportivi. La questione sul futuro della regione resta aperta, mentre si attendono risposte definitive.