Olimpiadi 2026 oro per gli Usa nell’hockey | battuto il Canada

Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d’oro nel torneo di hockey su ghiaccio maschile, gara di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. In finale gli americani hanno battuto per 2-1 il Canada dopo un overtime. In una Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia tutta esaurita, ma con maggioranza di tifosi canadesi, sono gli Stati Uniti a passare in vantaggio dopo 6? del primo periodo con Matt Boldy. Nel secondo periodo meritato pareggio firmato a 1’44” dalla fine da Cale Makar. Il risultato non cambia e si va così all’overtime giocato con un portiere e tre giocatori di movimento. È infine Jack Hughes a segnare il gol del 2-1 che resterà nella storia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

USA oro nell’hockey a Milano Cortina 2026: Jack Hughes segna il golden gol, Canada battutoJack Hughes ha segnato il gol decisivo che ha conseguito la vittoria degli Stati Uniti contro il Canada.

Usa nella storia: oro olimpico nell’hockey. Battuto il CanadaGli Stati Uniti hanno vinto l’oro olimpico nell’hockey battendo il Canada, un risultato che mancava da 46 anni.

Olimpiadi, Usa batte Canada nell'hockey. Lo sfottò della Casa Bianca - facebook.com facebook

