La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione all’Arena di Verona, recentemente ribattezzata Verona Olympic Arena. La manifestazione ha celebrato gli atleti italiani, con il pubblico che ha applaudito il loro ingresso. La presidente del Consiglio ha mostrato entusiasmo per i successi azzurri e per l’atmosfera festosa creata dagli organizzatori. La serata ha coinvolto migliaia di spettatori, tra cui molti tifosi italiani e turisti stranieri.

Spettacolo in scena all’ Arena di Verona, per l’occasione rinominata come Verona Olympic Arena, dove si è svolta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Bellezza in azione”, questo il concept scelto per la cerimonia, che ha celebrato la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea. Tra le varie autorità presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha applaudito gli atleti azzurri al loro ingresso nell’Arena e che ha osservato, in compagnia della presidente del CIO Kirsty Coventry, al presidente del Senato Ignazio La Russa e al Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, tutta la cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei GiochiAchille Lauro si esibirà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché è stato scelto come artista principale per questa fase finale.

I medagliati azzurri accendono l’Arena: l'ingresso nella cerimonia di chiusuraI medagliati azzurri hanno acceso l’Arena durante la cerimonia di chiusura, segnando la fine dei Giochi di Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Meloni applaude gli Azzurri al loro ingresso all'Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura; Meloni show a Milano Cortina 2026. Tra tifo e un regalo 'speciale'; Milano Cortina, Meloni in piedi applaude le azzurre dello short track; Olimpiadi, dal Cio arriva l’oro a Mattarella-Meloni. La premier: orgoglio per il nostro Paese.

Meloni, show a Milano Cortina: tifa, applaude e Fontana le promette una tutinaIl presidente del Consiglio ha assistito all'argento vinto dalla staffetta femminile nello short track Giorgia Meloni show alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il presid ... adnkronos.com

Milano Cortina, cala il sipario: Meloni applaude gli azzurri, bandiera olimpica passa alla FranciaPresenti nel passaggio il presidente del Cio Kirsty Coventry, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianluca Lorenzi. Lato ... vicenzareport.it

Giorgia #Meloni ringrazia tutti gli atleti delle #Olimpiadi di #MilanoCortinaOlympics2026: "Ora pronti a tifare gli italiani alle #Paralimpiadi". #MilanoCortina2026 x.com

MILANO CORTINA | Meloni: "Con queste Olimpiadi il nome dell'Italia risuona nel mondo". La premier sui social: "Orgoglio che durerà a lungo. Grazie a atleti, organizzatori, volontari e forze dell'ordine" #ANSA - facebook.com facebook