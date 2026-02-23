Olimpiadi 2026 Malagò | Russia e Bielorussia a Paralimpiadi? Non possiamo dire e fare altro

Malagò ha spiegato che la decisione di escludere Russia e Bielorussia dalle Paralimpiadi di Parigi 2024 deriva dalle restrizioni imposte dal Comitato Paralimpico internazionale. La scelta si basa sulle sanzioni e sui divieti esistenti, che impediscono la partecipazione di atleti provenienti dai due paesi. Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico internazionale, si concentrerà su questo tema nelle prossime settimane. La questione rimane ancora irrisolta e suscita molte discussioni.

Home > Video > "Andrew Parsons parlerà solo di questo ed è la persona deputata a farlo. Noi siamo il comitato organizzatore e non possiamo assolutamente dire e fare altro". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò risponde a chi chiede sulla partecipazione di Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi che partiranno il 6 marzo.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ammesse Russia e Bielorussia, 6 atleti per Mosca tra sci alpino, fondo e snowboard, 4 per MinskLa partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha suscitato molte polemiche.

Paralimpiadi: Abodi frena Russia e Bielorussia, spunta richiestaIl Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha criticato la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere agli atleti di Russia e Bielorussia di gareggiare, nonostante le tensioni in corso.

