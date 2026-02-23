Olimpiadi 2026 Malagò | Due italiani su tre hanno seguito le Olimpiadi invernali

Malagò rivela che il 66% degli italiani ha seguito le Olimpiadi invernali, un dato sorprendente che deriva dall’ampia partecipazione di giovani tra i 15 e i 24 anni. Molti hanno acceso la televisione fin dalla cerimonia di apertura, anche se di solito questa fascia di età non è molto interessata allo sport televisivo. La diffusione dell’evento tra i più giovani sorprende chi si occupa di audience sportiva.

“Mi ha stupito un dato che è pazzesco: due italiani su tre hanno seguito le Olimpiadi e di quelli quasi due terzi a cominciare dalla cerimonia di apertura hanno tra i 15 e i 24 anni, che voi sapete che in genere non sono proprio dei grandissimi appassionati di televisione “. Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, a margine della conferenza stampa per presentare le Paralimpiadi invernali che partiranno il 6 marzo. “Quindi numeri record di visualizzazioni sul digitale, poi questi complimenti incredibili che ci ha fatto il Cio che dice avete aperto una nuova strada, anche per avere un futuro certo per le edizioni invernali”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

