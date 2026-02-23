Olimpiadi 2026 la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona in 10 foto

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha avuto luogo all’Arena di Verona, attirando numerosi spettatori. L’evento ha celebrato la musica e la danza italiane, con performance di artisti come Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. La scelta dell’Arena ha valorizzato l’atmosfera culturale e artistica del’Italia, sottolineando il legame tra le Olimpiadi e le tradizioni locali. La serata ha coinvolto un pubblico vario e appassionato, che ha assistito a uno spettacolo ricco di energia.