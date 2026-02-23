Olimpiadi 2026 la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona in 10 foto
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha avuto luogo all’Arena di Verona, attirando numerosi spettatori. L’evento ha celebrato la musica e la danza italiane, con performance di artisti come Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. La scelta dell’Arena ha valorizzato l’atmosfera culturale e artistica del’Italia, sottolineando il legame tra le Olimpiadi e le tradizioni locali. La serata ha coinvolto un pubblico vario e appassionato, che ha assistito a uno spettacolo ricco di energia.
Si chiude il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. "Bellezza in azione", questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, che celebrato la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea, con la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. I due portabandiera italiani sono stati Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto.
Olimpiadi 2026, l'Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusuraL’Arena di Verona si sta preparando per ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, in programma domenica.
Olimpiadi 2026: Gabry Ponte dirige la musica della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.Gabry Ponte ha scelto l’Arena di Verona per dirigere la musica della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando sul palco le sue note e la tradizione italiana.
Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s - facebook.com facebook
Protagonista assoluto, Roberto Bolle che alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina danza con un abito realizzato con plastiche riciclate immaginato da Stefano Ciammitti x.com