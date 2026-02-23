Olimpiadi 2026 | 5,3 miliardi e 36mila posti ma a che prezzo?

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno un costo stimato di 5,3 miliardi di euro, a causa delle complessità logistiche e delle infrastrutture necessarie. La scelta di distribuire le discipline tra varie località ha ampliato i costi e richiesto investimenti su larga scala. Questa organizzazione coinvolge circa 36.000 persone, tra volontari e operatori. La pianificazione si concentra anche sulla sostenibilità e sull’efficienza dei trasporti. Restano da affrontare le sfide legate alla gestione di tutte queste risorse.

Un modello organizzativo innovativo. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si distinguono per un modello organizzativo diffuso, che distribuisce le discipline tra Milano, Cortina e altre località alpine. Questa scelta mira a valorizzare le infrastrutture esistenti e a limitare nuove costruzioni, un approccio osservato anche a livello internazionale. Il presidente della Fondazione Milano Cortina ha discusso questo modello con il suo omologo francese, in vista dei Giochi invernali del 2030, ipotizzando una suddivisione tra Costa Azzurra e Alpi francesi. Il modello organizzativo diffuso adottato per Milano Cortina 2026 rappresenta una svolta rispetto al passato: non più grandi opere faraoniche, ma valorizzazione delle infrastrutture esistenti.