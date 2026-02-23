Olimpiadi 2026 | 1,3 milioni di spettatori record per Milano e Cortina

Le Olimpiadi Invernali 2026 hanno attirato 1,3 milioni di spettatori, stabilendo un nuovo record per Milano e Cortina d’Ampezzo. La causa di questo entusiasmo è stata la vasta partecipazione del pubblico, che ha riempito gli impianti e le strade delle due città. I visitatori hanno assistito a gare emozionanti e hanno portato un grande fermento nelle zone vicine alle competizioni. La festa olimpica continua a lasciare il segno nelle località coinvolte.

Milano e Cortina d’Ampezzo hanno vissuto giorni indimenticabili con le Olimpiadi Invernali 2026, che si sono concluse con numeri da record. L’88% dei biglietti è stato venduto, con oltre 1,3 milioni di spettatori che hanno riempito gli impianti sportivi. La partecipazione internazionale è stata impressionante, con il 63% del pubblico proveniente dall’estero. Germania, Stati Uniti e Svizzera sono stati tra i Paesi più rappresentati, a dimostrazione dell’attrattiva globale della manifestazione. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha presentato i dati definitivi del ticketing durante una conferenza stampa al Main Media Centre di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano Cortina, la cerimoni d’apertura delle Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 milioni di spettatori e 46% shareLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina ha fatto registrare un grande successo televisivo.

Olimpiadi 2026, Varnier: "Serata speciale, record 61mila spettatori per cerimonia Milano"Ieri sera a Milano la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 ha richiamato un pubblico record di 61mila persone.

Olimpiadi invernali 2026: tutti gli eventi a Milano - Unomattina 04/02/2026

Venduti circa 1,3 milioni di biglietti, spalti pieni all'85%

