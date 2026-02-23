Olimpia Milano nella Final Eight di Coppa Italia 2026 | analisi e prospettive

Olimpia Milano ha vinto la finale delle Frecciarossa Final Eight della Coppa Italia 2026, grazie a un’ottima prestazione contro Derthona Tortona. La squadra ha dominato l’ultimo quarto, ottenendo il trofeo dopo una partita combattuta. La vittoria è frutto di una difesa solida e di un attacco efficace. I giocatori hanno festeggiato con entusiasmo, mentre i tifosi hanno riempito gli spalti con energia. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

La finale delle Frecciarossa Final Eight della Coppa Italia 2026 ha consacrato l’olimpia milano come vincitrice, chiudendo la sfida contro derthona tortona sul punteggio di 85-77. Il successo arriva in un momento significativo, dopo una sconfitta che aveva oscurato i propositi in EuroLeague, ma la squadra ha reagito con una prestazione concreta, guidata da rientri decisivi e da un impatto collettivo costante. La partita ha visto una Milano pronta a capitalizzare i recuperi rapidi di Bolmaro e Nebo, accompagnati da una versione offensiva di Armoni Brooks e da un incremento progressivo di Marko Guduric. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Guerri Napoli nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveGuerri Napoli è stato eliminato dalla Virtus Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia 2026, dopo una partita intensa e combattuta.

Virtus Bologna nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveVirtus Bologna ha perso contro Bertram Derthona Tortona con un punteggio di 84-78 durante le partite della Final Eight di Coppa Italia 2026.

