Olanda | il 38enne gay che sfida l’Europa con un governo di minoranza

Rob Jetten, 38 anni, ha assunto la carica di primo ministro dei Paesi Bassi dopo lunghe trattative politiche e un governo di minoranza. La sua nomina rappresenta un cambiamento generazionale e una sfida alle tradizioni politiche del paese. Durante la cerimonia al Palazzo reale dell’Aja, ha promesso di affrontare le questioni chiave del paese con un approccio più diretto. La sua leadership segna un nuovo capitolo per la politica olandese.

Rob Jetten, 38 anni, è il nuovo premier dei Paesi Bassi. Dopo mesi di trattative politiche, il leader dei Democratici 66 ha giurato oggi al Palazzo reale dell’Aja, diventando il premier più giovane nella storia del Paese. Europeista convinto e primo capo di governo dichiaratamente gay, guida un esecutivo di minoranza che dovrà affrontare sfide cruciali come la difesa e il clima. La cerimonia di giuramento si è svolta questa mattina alla presenza del re Guglielmo Alessandro. Jetten, originario di Veghel nella provincia del Brabante settentrionale, ha battuto l’ultradestra di Geert Wilders in elezioni inattese lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Olanda, premier gay e giovane guida una fragile coalizioneRob Jetten, giovane leader e sostenitore dei diritti civili, guida un governo di minoranza in Olanda, nato dopo le recenti consultazioni elettorali.

Rob Jetten nuovo premier dell’Olanda: è il più giovane e il primo dichiaratamente gay nella storia dei Paesi BassiRob Jetten ha assunto il ruolo di primo ministro dei Paesi Bassi, diventando il leader più giovane nella storia del paese e il primo apertamente gay a ricoprire questa carica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

L'esecutivo di minoranza guidato dal progressista 38enne ha giurato - facebook.com facebook