Oggi hai l'ultima opportunità di iscriverti al Fantasanremo 2026 | come funziona e chi prendere

Hai l’ultima possibilità di iscriverti al FantaSanremo 2026, poiché le iscrizioni si chiudono questa sera a mezzanotte. La piattaforma registra un aumento di partecipanti, spinti dall’interesse crescente per il gioco. Chi si iscrive ora può scegliere tra diversi artisti e creare la propria squadra prima che chiudano le registrazioni. La competizione si fa sempre più combattuta e molti vogliono assicurarsi un posto. La deadline definitiva si avvicina rapidamente.