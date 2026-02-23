nuovo caso di spionaggio in portogallo nel mirino documenti nato

Un giovane di 23 anni ha rubato dispositivi digitali di un ufficiale Nato in Portogallo, provocando un nuovo episodio di spionaggio. La rapina è avvenuta durante una visita ufficiale, lasciando sospetti su un’intenzione di ottenere informazioni sensibili. Il furto si aggiunge a un altro caso simile avvenuto poche settimane fa, rafforzando l’allarme sulla crescente tensione tra le potenze europee. La polizia sta indagando sui possibili collegamenti tra i due incidenti.

Si moltiplicano i casi di spionaggio ai danni di funzionari e militari della Nato. In Portogallo un 23enne è stato arrestato dopo aver rubato i dispositivi digitali di un ufficiale dell’alleanza atlantica: è il secondo caso in un mese, dopo il colonnello greco arrestato tre settimane fa, a dimostrazione di un clima da guerra fredda tornato prepotentemente nel vecchio continente. In quella fascia ideale di Paesi che va da Gibilterra al Bosforo si sta snodando una intricata attività di intelligence da parte di numerose agenzie, sia in chiave Ucraina sia come punto di osservazione per le nuove alleanza che si stanno creando nel Mediterraneo orientale, su tutte quelle stimolate da Gerusalemme. 🔗 Leggi su Formiche.net

