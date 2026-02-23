Nuovo assetto del mercato | operatori soddisfatti

Il nuovo assetto del mercato di Monselice è stato avviato con successo, grazie alla riorganizzazione di 84 banchi prevista dalla recente dislocazione. Ieri mattina, 23 febbraio, i venditori hanno aperto le loro postazioni per la prima volta, attirando molti clienti. I operatori si sono mostrati soddisfatti del cambiamento, che ha migliorato la disposizione e la fluidità delle vendite. La giornata ha segnato un passo importante per il mercato locale.

Buona la prima. E’ partito con il piede giusto il nuovo assetto del marcato del lunedì di Monselice. Dopo una lunga gestazione ieri mattina 23 febbraio gli 84 banchi previsti dalla nuovadislocazione hanno fatto il loro esordio e, per l’occasione, Ilario Sattin, presidente della Fiva Confcommercio Padova ha voluto rendersi conto di persona dei giudizi dei colleghi. «Gli operatori sono molto soddisfatti per il nuovo assetto dato al mercato – ha detto Sattin che, per l’occasione, era accompagnato dal segretario della categoria, Davide Gomiero e dal segretario mandamentale di Confcommercio Padova, Mirco Pedrotta - perché risulta molto più compatto e molto meglio distribuito». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

