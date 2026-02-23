Nuova isola ecologica? Mortandello frena | Solo ipotesi l' opposizione diffonde fake news

Il sindaco Riccardo Mortandello smaschera le voci sulla nuova isola ecologica, attribuendole a fake news diffuse dall’opposizione. Le sue dichiarazioni arrivano dopo le affermazioni di gruppi e associazioni che accusano l’amministrazione di pianificare un nuovo impianto. Mortandello sottolinea che si tratta solo di ipotesi e che non ci sono progetti concreti in cantiere. La discussione continua a dividere cittadini e politici sulla questione ambientale.

Scontro politico a Montegrotto Terme, dove la minoranza attacca su una possibile nuova struttura intercomunale ma il Sindaco Mortandello smentisce qualsiasi atto formale in tal senso Non ci sta il sindaco Riccardo Mortandello. Dopo le recenti uscite dell’associazione Onda e del gruppo consiliare di minoranza, il primo cittadino rompe il silenzio e rispedisce al mittente le accuse riguardanti la realizzazione di una nuova isola ecologica, definendo le critiche dell'opposizione come mera «propaganda elettorale basata sul nulla». Il sindaco respinge con forza anche le accuse di "cementificazione", sottolineando come l’amministrazione abbia fatto della tutela ambientale un pilastro del proprio mandato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Franck Ribéry citato negli Epstein Files, l’avvocato: “Interverrò domani contro chi diffonde fake news”Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici milioni di documenti legati al caso Jeffrey Epstein. Iran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?»Una giovane iraniana, diventata nota per una foto in cui brucia l’immagine dell’Ayatollah Khamenei, è al centro di una campagna di disinformazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Nuova isola ecologica in zona Lame. Vinto il bando da 350mila euroUna nuova isola ecologica sorgerà a Zocca nella zona artigianale delle Lame. Sarà finanziata con i 350mila euro che l’Amministrazione comunale ha ottenuto dall’Agenzia Regionale per il Servizio ... ilrestodelcarlino.it A Monterubbiano arriva l’isola ecologica. «Un altro passo in avanti della cura dell’ambiente»MONTERUBBIANO - Taglio del nastro per la nuova isola ecologica di Monterubbiano. La struttura, realizzata in viale dell’Industria, sarà aperta al pubblico sabato dalle 10. Sarà presidiata dal ... corriereadriatico.it Nuova Zelanda -Isola del Sud Parte seconda - facebook.com facebook