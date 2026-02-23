Nuova Hyundai Kona 2027 | info sulla terza generazione

Hyundai ha presentato la nuova Kona 2027, puntando su un design più futuristico e tecnologie avanzate. La causa di questa novità risiede nella crescente domanda di veicoli elettrici e di modelli più sostenibili. La vettura offre un motore elettrico più potente e un’autonomia migliorata rispetto al passato. Hyundai ha inoltre inserito un sistema di infotainment aggiornato e materiali più leggeri per ridurre i consumi. La Kona 2027 si prepara a conquistare il mercato europeo.

Ecco cosa sappiamo (e cosa si prevede ) per la Hyundai Kona 2027 — ovvero la nuova generazione del popolare SUV compatto di Hyundai 1. Design completamente nuovo. Le prime foto spia e i render anticipano un look molto diverso dall’attuale Kona: Linee più squadrate e muscolose, con un muso alto e orizzontale.. I fari diurni saranno molto sottili (posizionati in alto), mentre i fari principali dovrebbero stare più in basso nel paraurti.. Passaruota più pronunciati e proporzioni riviste, più moderne.. Probabile uso di fanali posteriori sottili che si estendono orizzontalmente — stile ormai comune nei SUV moderni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Land Rover Freelander 2027: info sulla terza generazioneLa nuova Land Rover Freelander 2027 è ancora un progetto in fase di sviluppo, ma si fanno già alcune ipotesi su come potrebbe tornare sul mercato.

Hyundai Kona: rivoluzione di stile in arrivo, nuova generazione più grintosa e ispirata ai fuoristrada entro due anni.Hyundai ha annunciato che la nuova generazione di Kona arriverà entro due anni, portando un design più deciso e ispirato ai fuoristrada.

FINALLY! 2026 Hyundai Kona – First Look at the Next-Gen Crossover!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hyundai Kona: nel 2027 la terza generazione; Arriva una grandiosa novità, terza serie per il crossover coreano; Nuova Hyundai Bayon 2027 prende forma, un render prova ad anticipare il design; Hyundai Kona: niente restyling, ma un modello nuovo muscoloso.

Hyundai, spazio alla nuova Kona nel 2027: la terza serie mette i muscoliLa terza serie della Hyundai Kona offrirà nuovi motori ibridi ed elettrici con un design robusto. Scopriamo tutte le anticipazioni sulla nuova gen ... virgilio.it

Niente restyling: Hyundai punta tutto sulla nuova Kona muscolosaLe novità della Hyundai Kona 2027: terza generazione con design rivoluzionato, motori ibridi ed elettrici e nuove tecnologie. motori.it

Nuova Hyundai Bayon 2027 prende forma, un render prova ad anticipare il design x.com

Nuova Tua da 28.400€ Aperti sabato e domenica https://brdn.it/hyundai-tucson-dark-line-promo - facebook.com facebook