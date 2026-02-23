Nuova frangia dei Casalesi il proprietario dell' autolavaggio | Mi sembrava solo una pratica commerciale poi le minacce

Il proprietario dell’autolavaggio a Curti, successivamente dato in locazione, ha dichiarato di aver inizialmente considerato le sue azioni come semplici pratiche commerciali. Tuttavia, dopo aver scelto un nuovo gestore tra i candidati e aver affidato l’attività a un giovane di Marcianise, ha iniziato a ricevere minacce che lo hanno allarmato. Il caso ha attirato l’attenzione sulla crescente pressione esercitata da gruppi emergenti nella zona.

In aula il teste ha raccontato i tentativi dei Mezzero per la gestione dell'attività commerciale: "Non sapevo chi fossero altrimenti non ci avrei avuto a che fare" "Ero il proprietario dell'autolavaggio a Curti dato poi in locazione. Cercai un nuovo gestore tramite il passaparola e facevo colloqui ai potenziali interessati, poi lo diedi all'epoca dei fatti ad un ragazzo di Marcianise che aveva una medesima attività al Tarì. Incontrai anche Alessandro Mezzero". Dinanzi alla seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Rosetta Stravino, il teste escusso dal sostituto procuratore Vincenzo Ranieri della Dda di Napoli ha chiarito che "Alessandro Mezzero mi disse che era un collega, io sono titolare di un caseificio a Villa Literno, lui mi disse che era il titolare del caseificio Alba a San Prisco.

Nuova frangia dei Casalesi, carabiniere svela i retroscena dell'indagineUn nuovo approfondimento sui Casalesi: un carabiniere rivela i dettagli di un’indagine avviata nel luglio 2022, in seguito alla scarcerazione di Antonio Mezzero, leader della fazione Schiavone.

Nuova frangia dei Casalesi, l'ufficiale dell'Arma: "Mezzero non era contento della gestione delle bische"Un ufficiale dell’Arma conferma che Antonio Mezzero, uno dei boss della nuova frangia dei Casalesi, non era soddisfatto della gestione delle bische.

