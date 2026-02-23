A Costalpino, la variante urbanistica è tornata in consiglio comunale dopo che le case e le aree di sosta sono state temporaneamente eliminate. La Regione Toscana ha contribuito a questa decisione, spingendo a un nuovo progetto che prevede di mantenere solo la strada principale. La modifica mira a ridurre l’impatto sul territorio e a riorganizzare gli spazi pubblici. La discussione prosegue tra i rappresentanti locali e i cittadini interessati.

Torna in consiglio comunale la variante di Costalpino, per un cambiamento radicale (almeno per ora) della previsione iniziale, conseguenza del contributo della Regione Toscana. Giovedì l’aula voterà l’aggiornamento dell’intervento, che prevede adesso la realizzazione solo della strada di collegamento ad aggirare il quartiere, da Pian delle Fornaci all’attuale posteggio. Sarà invece recepita quella che tecnicamente non è un’osservazione - ma nei fatti è come se lo fosse - e che spezza nei fatti in due l’operazione: resta la strada, realizzata dal Comune, ma salta la parte privata, che prevedeva un insediamento residenziale nell’area tra il collegamento viario e le abitazioni già esistenti, ma anche due aree di sosta, una a valle a servizio del galoppatoio, una a monte a raddoppiare l’attuale posteggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Novità a Costalpino. Resta solo la strada. Saltano (per ora) case e due aree di sosta.