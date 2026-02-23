nothing phone 4a design mostra un aspetto sorprendentemente normale nella prima immagine ufficiale

La prima immagine ufficiale del Nothing Phone (4a) rivela un design più semplice rispetto alle precedenti versioni, a causa di una scelta stilistica più sobria. L’immagine mostra un telefono con linee pulite e un aspetto quasi normale, in contrasto con le aspettative di un dispositivo più innovativo. Questo dettaglio conferma che il nuovo modello punta su un aspetto più discreto. L’evento di lancio è programmato per il 5 marzo.

Un'anticipazione sull' Nothing Phone (4a) rende evidente una direzione stilistica più sobria, presentata attraverso la prima immagine ufficiale diffusa in vista dell'evento di lancio previsto per il 5 marzo. Pur mantenendo la linea identitaria del marchio, l'aspetto risulta meno eccentrico rispetto ai modelli precedenti, annunciando una scelta di design più immediata e riconoscibile. nothing phone (4a) immagine ufficiale e prime impressioni. La prima immagine ufficiale del Nothing Phone (4a) mostra una colorazione biancaargento, con una fotocamera centrale che richiama da vicino il Nothing Phone (3a) ma non è identica.

La presentazione del Nothing Phone 4a deriva dalla volontà dell'azienda di offrire un dispositivo di fascia media con un design rinnovato e caratteristiche aggiornate.

Iniziano le prime anticipazioni sui nuovi Nothing Phone 4a e 4a Pro.

Nothing Phone (4a) & (4a) Pro Are Almost Here — New Colors, Pricing, Launch Window.

La serie Nothing Phone 4a sarà lanciata il 5 marzo 2026 e, a pochi giorni dall'evento, l'azienda ha condiviso il design del telefono non-Pro. Come risulta, la parte posteriore dello smartphone non sar ...

Trapelate nuove immagini del Nothing Phone 4a con dettagli sul design posteriore e le differenze rispetto alla classica Glyph Bar. Rumor in attesa di conferma ufficiale.

Nothing Phone (4a) sarà così: svelato il design con la nuova Glyph Bar

L'attesa è quasi finita! Presto scopremo cosa ci riserverà la nuova generazione di smartphone di Nothing. Il 5 marzo 2026 segna la data del lancio, e già si parla di importanti nov -