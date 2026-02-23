Nordio | Tutti abbiamo esagerato i toni

Il ministro Nordio ha criticato i toni usati durante il dibattito pubblico, attribuendo la colpa a un eccesso di enfasi. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di discussioni accese, spesso con commenti duri tra politici e rappresentanti della magistratura. Nordio ha sottolineato che alcuni interventi sono risultati particolarmente sgradevoli, specialmente quando provengono dai magistrati stessi. La polemica si concentra sulla necessità di mantenere un confronto più rispettoso.

17.20 "Abbiamo tutti esagerato nei toni. Devo dire che alcuni toni sono stati particolarmente antipatici, soprattutto se arrivano dai magistrati. Parliamo ora in avanti solo di contenuti". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Nordio, Forum dell'Ansa. "Sono arcisicuro che vinceremo", ha aggiunto il Guardasigilli."Ognuno ha i suoi testimonial,tutti rispettabili.Nel contenuto vorrei sapere da cosa traggono la conclusione che vogliamo limitare l'autonomia della magistratura". "Nessuno in buona fede" lo può sostenere.