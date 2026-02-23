Non più fiori ma sport e cultura Svelato il futuro dell' ex mercato di via Trionfale

Il cambio di destinazione dell'ex mercato dei fiori di via Trionfale nasce dalla volontà di trasformare il luogo in uno spazio dedicato a sport e cultura. La decisione deriva dalla necessità di rivitalizzare l’area e offrire nuovi servizi ai cittadini. La riqualificazione prevede la creazione di aree sportive e spazi dedicati a eventi culturali. La trasformazione prenderà il via nei prossimi mesi, seguendo un progetto condiviso con la comunità locale.

Dopo il trasferimento dei 120 operatori, il Campidoglio aveva lanciato un sondaggio pubblico. Ora è pronto il bando per riqualificare l'immobile, di proprietà comunale Il 4 marzo rappresenta una data da cerchiare in rosso per quanti hanno a cuore il futuro dell’ex mercato dei fiori di via Trionfale. La riqualificazione dell’edificio è nell’agenda del Campidoglio da molti anni. Era stato anche approvato un progetto destinato al suo restyling, ma il parziale crollo di un solaio ha reso necessario un cambio di strategia. L’edificio, da ottobre 2022, non ospita più alcuna attività e, poiché è stato dichiarato inagibile, si è posto il problema di ripensarne la destinazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fiori secchi perfetti in casa: il trucco che i fioristi non ti hanno mai svelato (ma noi sì)In molte case, i fiori secchi sono diventati un modo semplice per mantenere un tocco di colore e bellezza.

Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005Il Milan ha deciso il destino di Bartesaghi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Campo de’ Fiori non è più un mercato: la trasformazione che nessuno racconta; San Valentino: in Svizzera le coppie si scambiano fiori e prodotti erotici; Non fiori ma mazzi di banconote: in Kenya (e non solo) il regalo di San Valentino è in contanti; Dentro il più grande mercato dei fiori del mondo: vendite record e regole da conoscere.

Defunti senza più cari o amici, sulle tombe i fiori del Comune: «Dopo la morte, tutti restano parte della comunità»CESSALTO (TREVISO) - Un gesto silenzioso, ma dal significato profondo. In occasione della commemorazione dei defunti, il Comune di Cessalto ha deciso di posizionare un vaso di fiori in ciascuno dei ... ilgazzettino.it

Furti di fiori al cimitero, la sindaca Argenti: «Se il problema è la mancanza di denaro ve li compro io, ma non toccate le composizioni dei defunti»VILLA DEL CONTE (PADOVA) - Al cimitero di Villa del Conte si sono verificati episodi spiacevoli, ma purtroppo non rari: ignoti hanno sottratto fiori e composizioni dai loculi e dalle tombe a terra di ... ilgazzettino.it

Ora è ufficiale! Antonio #Fiori passa al #Frosinone dal #Mantova in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di SerieA. Contratto fino al 2029. Tutto confermato come svelato in esclusiva dallo scorso 15 Dicembre! #calciomercato x.com

Perché ogni vita è un capolavoro che attende solo di essere svelato, pennellata dopo pennellata, con pazienza e amore. - facebook.com facebook