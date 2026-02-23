Non c' è la moschea ma sentiamo il muezzin Il caso a Forlì durante il Ramadan

A Forlì, il fatto che non ci siano moschee o luoghi ufficiali per la preghiera islamica provoca confusione tra i residenti. Nonostante l’assenza di strutture dedicate, alcune persone ascoltano il muezzin che chiama i fedeli al rito, creando un senso di presenza religiosa. La mancanza di spazi ufficiali spinge molti a pregare in ambienti informali o all’aperto, specialmente durante il Ramadan. La situazione continua a suscitare discussioni tra cittadini e autorità locali.

A Forlì e nel suo hinterland non c’è una moschea e nemmeno un luogo autorizzato per la preghiera islamica. Eppure, nei giorni scorsi, Civitella è stata attraversata dal canto del muezzin dalle 18,30 alle 19 e dalle 21 alle 22. Pare che il richiamo alla preghiera arrivasse da un’abitazione privata che, del tutto autonomamente, abbia preso questa decisione per i “confratelli” di religione, rompendo la tranquillità della cittadina incastonata sull’Appennino. Sono stati diversi i cittadini che si sono lamentati per la litania del muezzin, anche perché spiazzati dall’assenza, nota, di un luogo di culto islamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Israele, decine di coloni irrompono nella moschea di al-Aqsa durante il RamadanDurante il quinto giorno di Ramadan, circa 130 coloni hanno fatto irruzione nella moschea di al-Aqsa sotto scorta militare israeliana.

Per il Ramadan, in Europa spuntano luminarie e muezzin. "Fallaci ci aveva avvertito"Il Ramadan sta per cominciare, e in Europa si vedono già luminarie e si ascoltano i muezzin, segni di una presenza religiosa che scatena discussioni.

A Foggia presto nascerà una moschea. Ad annunciare il progetto, nella giornata in cui inizia il Ramadan, il comitato multinazionale istituito per coordinare con trasparenza e partecipazione, il percorso che porterà alla realizzazione della moschea pubblica in - facebook.com facebook