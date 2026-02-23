Non c' è due senza tre l' Udinese perde anche a Bologna

Karlstrom ha causato la sconfitta dell'Udinese a Bologna, commettendo un errore decisivo nella ripresa. La squadra friulana, già in crisi dopo due sconfitte consecutive, ha affrontato una partita nervosa e poco prolifico in attacco. Nonostante la buona difesa e un gioco controllato, l’assenza di occasioni chiare ha reso difficile cambiare il risultato. Alla fine, la squadra di casa ha conquistato i tre punti grazie a un episodio che ha cambiato le sorti del match.

Terza sconfitta consecutiva per l'Udinese. Dopo una partita bloccata e nervosa, in cui gli uomini di Runjaic erano riusciti a imbrigliare la manovra del Bologna pur senza produrre buone occasioni da gol, è stato Karlstrom a far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei rossoblù, commettendo un fallo ingenuo su Castro in uscita dall'area di rigore. Oggi, nonostante la prematura uscita di Solet per infortunio, la difesa aveva retto bene di fronte alla qualità della squadra allenata da Italiano, ma a mancare è ancora una volta una buona fase offensiva, che dall'infortunio di Keinan Davis fatica terribilmente a decollare.