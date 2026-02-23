No al Referendum serata partecipata venerdì 20 febbraio nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro

Il basso coinvolgimento dei cittadini ha motivato l’organizzazione di una serata pubblica venerdì 20 febbraio nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro. La discussione si è concentrata sull’opposizione al referendum sulla giustizia, con molti presenti che hanno espresso dubbi e preoccupazioni. La partecipazione numerosa dimostra un crescente interesse locale verso le questioni legate alla riforma. La discussione prosegue tra le voci dei cittadini e gli organizzatori.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Serata partecipata venerdì 20 febbraio nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro, a conferma che il tema del referendum sulla giustizia sta iniziando a interessare concretamente i cittadini. In un contesto segnato da messaggi fuorvianti e dichiarazioni spesso contraddittorie provenienti dalla maggioranza di governo, cresce la volontà di comprendere nel merito contenuti e conseguenze della riforma costituzionale proposta. Ospiti della serata il senatore Walter Verini e la senatrice Anna Rossomando, entrambi membri della Commissione Giustizia del Senato, che hanno illustrato ai numerosi intervenuti le ragioni del NO e l'importanza di partecipare al voto.