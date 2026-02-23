Follonica a Sinistra ha deciso di opporsi al progetto di un grande parcheggio al Parco Centrale, sostenendo che danneggerebbe gli spazi verdi e il benessere dei cittadini. La proposta prevede invece di trasformare l’area in un parco urbano con aree gioco e percorsi pedonali. La decisione nasce dalla volontà di preservare il verde pubblico e migliorare la qualità della vita nel quartiere. La questione rimane al centro del dibattito locale.

FOLLONICA ’Follonica a Sinistra’ dice No al maxi-parcheggio al Parco Centrale e propone un parco urbano multifunzionale. Al termine della commissione consiliare di sabato, il Collettivo Follonica a Sinistra è intervenuto duramente sul progetto dell’amministrazione Buoncristiani che intende trasformare l’area mercatale del Parco Centrale in un parcheggio permanente. Pur non essendo entrati in commissione con un atteggiamento pregiudiziale, i componenti hanno riscontrato "molte e sostanziali" criticità nel piano. La posizione del gruppo è chiara e radicata nelle proposte avanzate negli anni: l’area deve conservare la sua vocazione di spazio pubblico e parco urbano, non può essere "ridotta integralmente a superficie di sosta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

