Niscemi | Mattarella sorvola zona frana**

Il presidente della Repubblica ha deciso di sorvolare aereo il territorio di Niscemi dopo la frana che ha causato danni alle abitazioni. La sua visita mira a verificare di persona la situazione e a coordinare gli interventi di emergenza. Durante il passaggio, sono stati osservati i lavori di messa in sicurezza delle aree più colpite. La decisione di effettuare questa ispezione si inserisce nel quadro degli sforzi per gestire la crisi causata dall'evento naturale.