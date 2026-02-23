**Niscemi | Mattarella sorvola zona frana**
Il presidente della Repubblica ha deciso di sorvolare aereo il territorio di Niscemi dopo la frana che ha causato danni alle abitazioni. La sua visita mira a verificare di persona la situazione e a coordinare gli interventi di emergenza. Durante il passaggio, sono stati osservati i lavori di messa in sicurezza delle aree più colpite. La decisione di effettuare questa ispezione si inserisce nel quadro degli sforzi per gestire la crisi causata dall'evento naturale.
Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica sta sorvolando, a bordo di un elicottero, la zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Subito dopo il Capo dello Stato raggiungerà il centro della cittadina, dove verrà accolto dal sindaco Massimiliano Conti e dal Vicario del Prefetto di Caltanissetta Ferdinando Trombadore. Riprendono le proteste anti-regime. Studenti in piazza contro Khamenei: “Morte al dittatore” . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Frana Niscemi, Meloni sorvola l’area in elicottero e arriva in ComuneLa premier Giorgia Meloni ha sorvolato l’area di Niscemi in elicottero prima di arrivare al Municipio.
Niscemi, Meloni sorvola in elicottero le zone colpite dalla frana: il videoGiorgia Meloni ha sorvolato in elicottero le zone di Niscemi colpite dalla frana prima di partecipare alla riunione al Comune.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Niscemi, Mattarella atteso nel paese colpito dal maltempo(foto Alberto Lo Bianco/LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, sarà ... msn.com
Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: atteso in mattinataUna visita inattesa del capo dello Stato porta oggi un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dalla frana che ha reso inaccessibili molte abitazioni. Il presidente Sergio ... tg24.sky.it
+++ MATTARELLA A NISCEMI +++ https://qds.it/niscemi-sorpresa-mattarella-il-capo-dello-stato-arriva-in-visita-nel-nisseno/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook
A Niscemi arriva il presidente Sergio Mattarella: la visita a sorpresa del Capo dello Stato agli sfollati ift.tt/FkZw5tV x.com