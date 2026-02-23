Niscemi Mattarella dà conforto ai residenti

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi per portare conforto ai residenti colpiti dalla frana. La sua presenza è stata motivata dalla necessità di mostrare vicinanza alle persone che vivono nella zona rossa, dopo aver sorvolato l’area in elicottero. Durante la visita, ha ascoltato le preoccupazioni degli abitanti e ha visitato alcuni punti critici. La sua presenza ha suscitato un senso di solidarietà tra i cittadini locali.

Le immagini della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Niscemi. Dopo aver sorvolato in elicottero l'area colpita dalla frana, il capo dello Stato si è recato nella cosiddetta zona rossa. All'inizio del sopralluogo, il Presidente si è soffermato a parlare con alcuni residenti, che gli hanno raccontato il proprio dramma. Frana a Niscemi, proseguono gli interventi: assistenza ai residenti e via ai ristoriA Niscemi, i vigili del fuoco continuano a lavorare dopo la frana che ha colpito il paese ieri mattina. Mattarella a Niscemi: frana, danni e speranze da ricostruireLa frana a Niscemi ha provocato danni alle abitazioni e interrotto le strade principali, spingendo il governo locale a intervenire.