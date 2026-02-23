niscemi mattarella atteso nel paese colpito dal maltempo

Il maltempo ha causato danni significativi a Niscemi, spingendo il presidente Mattarella a visitare il paese per valutare di persona la situazione. La sua presenza mira a comprendere meglio le esigenze della comunità e verificare i danni alle infrastrutture. Il sopralluogo si svolge in un momento di grande preoccupazione tra i residenti, che attendono risposte e interventi concreti. La visita si svolge in un pomeriggio di nebbia e pioggia intensa.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, sarà a breve a Niscemi per un sopralluogo. Il Capo dello Stato sarà poi pomeriggio a Palermo per partecipare alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani, al Teatro Massimo. La visita di Giorgia Meloni. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era recata in visita a Niscemi. Accolta dal sindaco Massimiliano Conti che, rivolgendosi alla premier ha affermato: “Non ci fermiamo e non molliamo”. “Mai”, la risposta della presidente del Consiglio che, indossando in caschetto della Protezione civile, ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del comune in provincia di Caltanissetta soffermandosi nei pressi della frana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

**Niscemi: visita a sorpresa di Mattarella, atteso in mattinata**Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato Niscemi questa mattina, motivato da un problema di sicurezza legato alle attività militari nella zona.

Giorgia Meloni a Niscemi, il sorvolo in elicottero delle zone colpite dal maltempo. Schifani: «C’è un paese che rischia di crollare in un vuoto enorme»Giorgia Meloni ha visitato Niscemi, dove ha sorvolato le zone colpite dal maltempo in elicottero.

Mattarella è atteso stamane a Niscemi(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi, in Sicilia. Lo si apprende da ambienti politici locali. Il capo dello Stato aveva già in programma ... msn.com

Visita a sorpresa del Presidente Mattarella a NiscemiIl Capo dello Stato atterrerà a Comiso per proseguire per Niscemi dove incontrerà anche il sindaco Massimiliano Conti che farà il punto sulla situazione. Subito dopo raggiungerà Palermo dove partecipe ... rainews.it

A Niscemi arriva il presidente Sergio Mattarella: la visita a sorpresa del Capo dello Stato agli sfollati Prima un sorvolo in elicottero sui luoghi del disastro e poi il trasferimento a Palermo per la Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura, in programma al Teatro Mas - facebook.com facebook

