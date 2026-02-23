niscemi mattarella accolto da un lungo e caloroso applauso al suo arrivo

Sergio Mattarella ha ricevuto un caloroso applauso a Niscemi, dove una grande folla si è radunata per accoglierlo. La gente ha mostrato entusiasmo e affetto, aspettando il suo arrivo da tempo. L’evento ha attirato molte persone che desideravano stringergli la mano e scambiare qualche parola. La presenza del presidente ha suscitato emozioni tra i cittadini e ha riempito la piazza di energia. La giornata prosegue con una visita ufficiale in città.

Sergio Mattarella è stato accolto da un lungo e caloroso applauso al suo arrivo nella piazza di Niscemi, dove numerosi cittadini si erano radunati per salutarlo. Il Capo dello Stato, dopo un sorvolo in elicottero sull’area, ha raggiunto il centro del paese fermandosi nella piazza accanto al municipio. Ad accompagnarlo, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e il sindaco Massimiliano Conti. Mattarella si è intrattenuto con alcuni residenti, stringendo mani e ascoltando le richieste dei presenti. Tra la folla, più di una voce si è levata per richiamare l’attenzione del Presidente: «Non si dimentichi di noi», hanno gridato alcuni cittadini, in un clima di partecipazione e forte emozione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

