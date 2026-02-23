Nintendo svela 80 minuti di gameplay su Mario e Pokémon | dettagli

Nintendo ha annunciato che il 24 febbraio alle 23:00 trasmetterà un evento di 80 minuti dedicato a Mario e Pokémon, con l’obiettivo di mostrare nuove sequenze di gioco e approfondimenti sui prossimi titoli. L’azienda ha deciso di svelare contenuti esclusivi direttamente ai fan, senza anticipazioni o teaser. La diretta rappresenta un momento importante per la comunità videoludica, che potrà scoprire in anteprima alcune novità in arrivo.

L'evento che rivoluziona la comunicazione di Nintendo. Martedì 24 febbraio, alle 23:00 ora italiana, Nintendo romperà gli schemi con un Treehouse: Live di 80 minuti. Non si tratta di un semplice annuncio, ma di un'immersione totale nel gameplay di due titoli attesi: Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition e Pokémon Pokopia. Questo formato, diverso dai tradizionali Nintendo Direct, permette ai giocatori di vedere in azione i giochi con dimostrazioni pratiche, rivelando dettagli che spesso rimangono nascosti nei trailer. Il Treehouse: Live è un format consolidato per Nintendo, che preferisce questo approccio ai rapidi annunci dei Nintendo Direct.