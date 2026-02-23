Nintendo rimborsa | scandalo upgrade Xenoblade giocatori in rivolta

Nintendo ha deciso di rimborsare l’upgrade a pagamento di Xenoblade Chronicles X per Switch 2, a causa delle lamentele dei fan per un calo di qualità grafica rispetto alla versione originale. Molti giocatori hanno espresso delusione e insoddisfazione, spingendo l’azienda a intervenire rapidamente. La mossa ha suscitato discussioni tra gli appassionati, che ora attendono nuove risposte sulla strategia futura. La questione rimane aperta e ancora in evoluzione.

Nintendo rimborsa senza resistenza l’upgrade a pagamento di Xenoblade Chronicles X per Switch 2, dopo le proteste dei giocatori per un downgrade visivo rispetto alla versione originale.. La notizia è esplosa in meno di due minuti: un utente ha richiesto il rimborso, spiegando che la qualità visiva dell’upgrade era inferiore all’originale. Il supporto Nintendo ha risposto analizzando il problema e accordando il rimborso in circa un minuto e mezzo. Altri giocatori hanno confermato di aver ottenuto rimborsi senza difficoltà, semplicemente segnalando il peggioramento grafico. La patch, parte della strategia di Nintendo per aggiornare titoli Switch di prima generazione, era stata presentata come un miglioramento tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Xenoblade Chronicles X per Nintendo Switch 2, Nintendo sta rimborsando alcuni giocatori?Nintendo sta rimborsando alcuni clienti dopo il lancio di Xenoblade Chronicles X su Switch 2, a causa di problemi tecnici riscontrati dagli utenti.

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è finalmente arrivato su Nintendo Switch 2, rendendo il gioco accessibile a nuovi giocatori e fan di lunga data.

