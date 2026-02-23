Nicolò Zanon | Al Csm si spartivano persino il ristorante

Nicolò Zanon rivela che all’interno del Consiglio superiore della magistratura, le correnti si dividevano anche i pasti e gli spazi comuni. Ricorda che il ristorante più grande e bello era riservato a Magistratura democratica, mentre altri settori erano assegnati a diverse fazioni. Zanon sottolinea come questa spartizione influenzasse le decisioni e l’autonomia dei giudici. La sua testimonianza mette in luce le dinamiche di potere che operano all’interno dell’organo di autogestione dei magistrati.

Il costituzionalista a capo del Comitato per il Sì ricorda la sua esperienza nell’organo di autogestione dei giudici, in balìa delle correnti: «Lottizzati pure i segretari e i tavoli della buvette: quello più grande e bello era per Magistratura democratica». Nicolò Zanon, costituzionalista, ex vicepresidente della Consulta e presidente del Comitato per il Sì al referendum sulla giustizia: il capo dello Stato invita ad abbassare i toni, a un mese dal voto. Qualcuno ha esagerato? «Il richiamo del presidente Mattarella va condiviso, perché se ne sono sentite di tutti i colori. I sostenitori del No hanno messo in campo, fin da subito, argomentazioni paradossali pesantissime. 🔗 Leggi su Laverita.info

«Al Csm lottizzati autisti, buvette e persino le signore delle pulizie»Nell'articolo si svelano dettagli sorprendenti sulle ingerenze delle correnti all’interno del Consiglio superiore della magistratura, coinvolgendo anche ruoli apparentemente marginali come autisti, personale di buvette e addette alle pulizie.

Nicolò Zanon: "Non c'entrano destra e sinistra. Anche Matteotti era favorevole alle carriere separate"Nicolò Zanon evidenzia come le questioni di fondo spesso vadano oltre le tradizionali divisioni politiche di destra e sinistra.

